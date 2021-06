Kinderbetreuung: Elternbeiträge sollen gerecht und transparent sein

Foto: gbr

Die Gmünder Stadtverwaltung und alle Fraktionen des Gemeinderats verfolgen das gleiche Ziel wie der Gesamtelternbeirat: Elternbeiträge für die Kinderbetreuung sollen gerecht und transparent sein.

Donnerstag, 24. Juni 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Selbst was den ganz großen Wunsch — beitragsfreie Kindertagesstätten — betrifft, ist man sich im Prinzip ja einig, dass dies eine gute Sache wäre. Allerdings scheiden sich die Geister bei der Frage, wie dies für Städte und Gemeinden finanzierbar wäre.







In der Sitzung des Verwaltungsausschusses und des Eigenbetriebsausschusses hörten Mitglieder des Gemeinderats am Mittwoch zunächst, wie sich die Beitragsstruktur verändern soll. Die RZ berichtet darüber am 24 . Juni!



















Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



117 Aufrufe

98 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb