Zirkus Alaska: Nach Corona jetzt auch noch Opfer des Unwetters

Fotos: hs

Dem Wander– und Familienzirkus Alaska bleibt auch nichts erspart: 15 Monate Zwangspause wegen Corona, und jetzt hat das Unwetter vom Mittwochabend auch noch das große Tierzelt für die Kamele und Pferde zerstört.

Donnerstag, 24. Juni 2021

Heino Schütte

32 Sekunden Lesedauer



15

71

6001

0070

0702

6267

02

Alois Frank, Zirkuschef und Familienoberhaupt, ist die Verzweiflung anzusehen. Sein Trost ist zumindest, dass die Tiere bei dem Unglück unverletzt geblieben sind. Der Gewittersturm hatte das Tierzelt zerrissen und teils zum Einsturz gebracht. Der Zirkus, der wegen Corona nun schon seitMonaten in Gmünd festsitzt, wollte in den nächsten Tagen wieder mit Vorstellungen loslegen. Zunächst müssen die Tiere jedoch im Hauptzelt untergebracht werden. Zirkusfreunde haben einen Spendenaufruf gestartet. Geldspenden können auf das Konto des Zirkuseingezahlt oder überwiesen werden (Die Rems-​Zeitung berichtet am Freitag ausführlich über das Drama.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

129 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb