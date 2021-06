Rems-​Murr-​Kreis: Falsche Polizisten am Telefon

Im Rems-​Murr-​Kreis versuchen falsche Polizisten an Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Zwölf Fälle sind am Donnerstag im Rems-​Murr-​Kreis gemeldet worden. Das Polizeipräsidium Aalen rät, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein.

Freitag, 25. Juni 2021

Thorsten Vaas

Die Polizei weist erneut darauf hin, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein, im Zweifelsfall das Gespräch zu beenden und anschließend selbst die Polizei anzurufen. Hierbei darf jedoch nicht die eventell im Display des Telefons angezeigte Nummer des vorherigen Anrufers benutzt werden, sondern die tatsächliche Rufnummer der zuständigen Polizeidienststelle oder auch die Notrufnummer 110 . Auch sollten jüngere Angehörige ihre älteren Verwandten immer wieder auf die Betrugsmasche aufmerksam machen und sie zur Vorsicht anhalten.







Die Täter geben in ihren Anrufen vor, von der Polizei oder der Kripo zu sein und, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Mit dem Vorwand, dass nun auch deren Hab und Gut gefährdet sei und dieses nur bei der Polizei sicher aufbewahrt werden könne, wollen die Betrüger eine Übergabe von Bargeld und anderem Vermögen erreichen. Bei den Anrufen am Donnerstag blieb es in allen Fällen beim Versuch – alle Opfer durchschauten die betrügerischen Absichten.

