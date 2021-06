Unwetter am Mittwoch: Ehrenamtliche vom Schönblick helfen bei Aufräumarbeiten

Foto: nb

Eigentlich wollten Christine und Karl-​Friedrich Weber am Donnerstag Hecken schneiden und Unkraut zupfen, das schwere Unwetter am Mittwochabend durchkreuzte aber die Pläne der Ehrenamtlichen. Bis in die Mittagsstunden half das Ehepaar aus dem Kreis Pinneberg am Donnerstag mit, Wasser aus dem vollgelaufenen Keller der Schönblick-​Seniorenwohnanlage zu schöpfen.

Freitag, 25. Juni 2021

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Dass Ehrenamtliche aus ganz Deutschland im Schönblick arbeiten, hat eine lange Tradition. Dass im Jahr nach der Landesgartenschau dann eigens für die Koordination der Ehrenamtlichen eine Stelle eingerichtet wurde, wurzelte im Wunsch vieler Helfer, auch nach 2014 regelmäßig hier mitanzupacken.





Über das ehrenamtliche Engagement und das, was die Helfer antreibt, berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



177 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Rehnenhof-Wetzgau ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb