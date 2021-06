Ausflugstipp: Der Zeiselberg in Gmünd

Foto: Christian Frumolt

Am Wochenende noch nichts vor? Wie wäre es mit einem Ausflug an den Zeiselberg in Schwäbisch Gmünd? Von dort hat man eine wundervolle Aussicht in die Region.

Samstag, 26. Juni 2021

Marcus Menzel

31 Sekunden Lesedauer





Man wandelt langsam die Rampen hoch zum Zeiselberg . Weinberghäuschen und Reben weisen auf das kulturelle Erbe des Remstals hin, Wacholder auf die Ostalb. Von der Aussichtsplattform betrachtet man die Stadt, die Riesenrutsche wird dauerhafter Anziehungspunkt für die ganze Familie und abends verwandelt sich der Ort durch warmes Licht von marokkanischen Laternen zu einem romantischen Aufenthaltsraum in Stadtnähe mit Biergarten.





Die Öffnungszeiten des Biergarten finden Sie hier.







Eine Wanderung mit einem Zwischenstopp im Biergarten findet sich bei Komoot, weitere Ausflugstipps gibt’s unter www​.deine​-ostalb​.de.



