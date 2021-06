Sommerfreizeiten nach Corona: Die Jugendinitiative Lautern startet durch

Durch die Corona-​Pandemie und die Verordnungen wurden Angebote im Bereich der Kinder– und Jugendarbeit auch in Lautern stark eingeschränkt. Doch nun bereitet sich die Jugendinitiative Lautern für ihre beliebten Sommerfreizeiten vor.

Die junge und dynamische Bürgerinitiative schaut aber zuversichtlich in die Zukunft und plant für die Zeit nach den Lockerungen — was alles vorgesehen ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

„Die Dorf-​Jugendinitiative hat eine lange und vorbildliche Veranstaltungstradition und besteht aus überMitgliedern“, so beschrieb am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs Ortsvorsteher Bernhard Deiniger. Durch die Corona-​Verordnungen habe bei einigen, geplanten Aktivitäten die Notbremse gezogen werden müssen.

