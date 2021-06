Altersgenossen Schwäbisch Gmünd: AGV 1961 traf sich zum Alois-​Singen

Nach dem 40 er und 50 er-​Fest trafen sich am Samstagvormittag auch einige Altersgenossen des AGV 1961 , um am Johannisturm in kleinem Rahmen den Alois zu singen. Das richtige Jahrgangsfest mit noch mehr Blumen und einem Küsschen auf die Wange ist für September geplant.

Sonntag, 27. Juni 2021

Weshalb es dem AGV 1961 so wichtig war, die Veranstaltung in kleinem Rahmen durchzuführen und was für September geplant ist, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Dieser ganz besondere Moment des Altersgenossenfestes fehlte auch in diesem Jahr nicht. Es war gegenUhr, als die AGVler, begleitet von den Turmbläsern, gemeinsam den Alois sangen. „Das Alois-​Singen an diesem Samstag finde ich sehr wichtig“, erklärte Holger Horlacher, der Vorsitzende des AGV

