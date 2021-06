Dorfgemeinschaft Schlechtbach: Salzkuchenbestellung anstelle des Salzkuchenfests

Foto: pfi

Seit Mittwoch trieben in unregelmäßigen Abständen Rauchschwaden über den kleinen Gschwender Teilort Schlechtbach. Die Ursache lag im Backhaus der Dorfgemeinschaft, wo der Holzbackofen bis zum Samstag kontinuierlich auf Arbeitstemperatur, die bei fast 300 Grad Celsius liegt, hochgeheizt wurde.

Sonntag, 27. Juni 2021

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer







Wer am Backtag beteiligt war und worauf es bei der Herstellung der Salzkuchen ankommt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Statt des üblicherweise um diese Jahreszeit stattfindenden Salzkuchenfests der Dorfgemeinschaft Schlechtbach gab es heuer einen Backtag, an dem die Bevölkerung telefonisch oder via Internet vorab bestellte Salzkuchen abholen konnte. Eine solche Aktion gab es im vergangenen September erstmals und auch die jetzige Neuauflage wurde zu einem tollen Erfolg der Schlechtbacher — auch ohne großes Fest, welches dennoch vermisst wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Gschwend ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb