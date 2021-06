Polizei sucht Zeugen: Unfall in Neuler mit schwerverletzter Person

Nach einem Unfall bei Neuler, bei dem ein 26 -​Jähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.

Sonntag, 27. Juni 2021

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Robert-​Bosch-​Straße in Neuler auf Höhe der Tankstelle ein-​jähriger Mann auf der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, die Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg/​Jagst unterzu kontaktieren.

