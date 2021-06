Angeklagte vom Amtsgericht Gmünd freigesprochen

Wegen schwerer Körperverletzung und Beleidigung mussten sich am Montag ein 56 -​jähriger Gmünder und sein 25 Jahre alter Sohn vor dem Gmünder Amtsgericht verantworten. Staatsanwältin Mareen Falkenstein warf den beiden in ihrer Anklageschrift vor, den 29 -​jährigen Geschädigten während eine Streits am 30 . Juli 2020 derart körperlich zu angegangen zu haben, dass dieser mit Verletzungen, unter anderem ein Kiefebruch, im Katharinenhospital behandelt werden musste.

Die Angeklagten wiesen die Vorwürfe zurück und behaupteten ihrerseits vom Geschädigten, der als Zeuge auftrat, unter anderem mit einer Luftpumpe angegangen worden seien, sie sich nur gewehrt hätten. Da die Beweislage nicht eindeutig war, kam es zum Freispruch. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. Juni.

