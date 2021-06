Defekt Maschine löst Brand in Mutlangen aus

Kurz nach 5 . 30 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehren Mutlangen und Durlangen, die mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort kamen, zu einem Brand in einer Firma in der Bergstraße in Mutlangen gerufen.

Montag, 28. Juni 2021

Marcus Menzel

Es stellte sich heraus, dass vermutlich aufgrund eines Defektes ein Brand an einer Maschine entstand, welcher allerdings durch Mitarbeiter und der Feuerwehr zwei Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwaEuro.

