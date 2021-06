Hilft Intervallfasten beim Abnehmen?

Foto: tv

Intervallfasten liegt im Trend. Experten erklären, wie das Intervallfasten funktioniert — und ob es tatsächlich beim Abnehmen hilft.

Montag, 28. Juni 2021

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



Wie geht das Intevallfasten?

Es gibt mehrere Methoden. Bei der 5 : 2 -Diät geht es darum, an fünf Tagen in der Woche normal zu essen, während an zwei Tagen nur ein Viertel der üblichen Energiemenge aufgenommen wird. Bei anderen Formen des Intervallfastens wird jeden Tag das Frühstück oder das Abendessen weggelassen, sodass eine Essenspause von 14 bis 16 Stunden entsteht.

