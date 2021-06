Hochwasserschutz: Welche Möglichkeiten gibt es für das leidgeplagte Taubental?

Die Wahrnehmung ist deutlich: Immer häufiger wird der Bereich Taubental in Schwäbisch Gmünd bei Unwettern von Wasser– und Schlammfluten heimgesucht. Was kann dagegen unternommen werden?

Anwohner und Geschäftsleute wurden im Bereich Taubental am vergangenen Mittwochabend erneut Opfer einer Hochwasserflut. Nicht nur sie fragen: Kann denn baulich vielleicht noch mehr unternommen werden, um diesen Bereich besser zu schützen. Die Rems-​Zeitung hat nachgefragt (Bericht in der RZ-​Ausgabe am Dienstag).

Bei der Stadtverwaltung findet auch ein Video unserer Zeitung Beachtung: RZ-​Redakteur Heino Schütte hat als Anschauung und Warnung dokumentiert, wie sich das erneute Hochwasser im Bereich der Taubentalführung in Minutenschnelle entwickelte. Der Film kann im Internetangebot der Rems-​Zeitung hier unter der Rubrik „ Videos “ aufgerufen werden.

