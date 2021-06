Neustart Kultur in Gmünd: Bühnenzauber und Stauferleben

Fotos: Johannes Zimmermann

Die Band Isa and friends und der Kabarettist Werner Koczwara machten am Freitag– und Samstagabend den Auftakt. Am Sonntag dann zog die Veranstaltung „Klingender Remspark“ die Besucher in den Bann. Freude auch beim Staufersaga-​Verein, der sich am Fünfknopfturm präsentierte. Impressionen vom Wochenende gibt es in unserer Bildergalerie.

Montag, 28. Juni 2021

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer



„Das bedeutet mir sehr viel, endlich kommen die Leute wieder zusammen“, sprach Gisela Österreicher aus, was wohl viele Remspark-​Besucher am Sonntag dachten. Nach einer gefühlten Ewigkeit finden im Rahmen des Remspark-​Bühnenzaubers nun wieder Veranstaltungen statt; das vergangene Wochenende läutete den Neustart Kultur ein. Viel zu lange haben die Musikvereine, Kapellen, Orchester und Bauchtanzgruppen darauf gewartet – der Tag im Remspark gehörte am Sonntag allein ihnen.







Die RZ hat dem Neustart Kultur eine ganze Seite in der Montagausgabe gewidmet.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



152 Aufrufe

128 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb