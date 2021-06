Remspark-​Schwäne: Georg und Helga haben sich hoffentlich nicht getrennt?

Unsere Leser interessiert das Schicksal der Schwanenfamilie im Remspark sehr. Unklar ist der Verbleib des vierten Schwanenjungen.

In den letzten Tagen gab es sehr unterschiedliche Beobachtungen unserer Leser. Einige wollen den Vermissten nach dem Hochwasser vom vergangenen Mittwoch als Einzelgänger remsabwärt gesehen haben. Auch die Rems-​Zeitung hat am Montag wieder mehrmals nachgeschaut. In den Remspark ist das vierte Schwanenkind jedenfalls noch nicht heimgekehrt. Auffallend war am Montag, dass die Eltern Georg und Helga getrennte Wege gingen. Während ein Elternteil am Remsufer zwei Jugendliche bei sich hatte, erkundete das andere mit dem dritten Nachkömmling den Josefsbach. Es wird doch hoffentlich keinen Streit in der Familie mit Trennungsabsichten und neuer Reviersuche gegeben haben?!

