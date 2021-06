Schüsse in Murrhardt

In Murrhardt im Rems-​Murr-​Kreis wurden von Anwohnern am Samstagabend Schüsse wahrgenommen. Offensichtlich wurden sie aus einer Schreckschusspistole anlässlich einer türkichen Hochzeitsfeier abgegeben.

Montag, 28. Juni 2021

Marcus Menzel

In der Berliner Straße wurde am Samstagabend gegenUhr von Anwohnern Schüsse wahrgenommen, die augenscheinlich anlässlich einer türkischen Hochzeitsfeier abgefeuert wurden. Die Polizei konnte das von den Zeugen beschriebene Fahrzeug in Murrhardt fahrenderweise und in Begleitung weiterer Autos im Konvoi feststellen und kontrollieren. Im Kofferraum dieses Fahrzeugs wurde auch eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition festgestellt. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Dem-​jährigen Tatverdächtigen droht nun wegen des Vorfalls eine Anzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

