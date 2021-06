Unfall auf der B29 zwischen Westhausen und Lauchheim

Unfall auf der B 29 zwischen Westhausen und Lauchheim

Foto: RZ

Auf der B 29 ereignete sich am Montag gegen 6 Uhr ein Unfall zwischen Westhausen und Lauchheim. Ein Langholz-​Lkw kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Montag, 28. Juni 2021

Marcus Menzel

37 Sekunden Lesedauer



6

29

29

8

30

35

27

Am Montagmorgen ereignete sich gegenUhr auf der Bzwischen Westhausen und Lauchheim ein Verkehrsunfall, weswegen die Bvollgesperrt werden musste. Die Vollsperrung dauert (StandUhr) an, der Rettungseinsatz ist ebenfalls noch im Gange. EinJahre alter Fahrer war mit seinem Langholz-​Lkw in Richtung Nördlingen unterwegs, kam dabei erst nach rechts auf das Bankett und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. In der dortigen Böschung kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Der verletzte Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Neben den Feuerwehren aus Westhausen und Aalen, die mitEinsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort sind, ist der Rettungsdienst samt Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



109 Aufrufe

149 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb