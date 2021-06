Arbeitsmarkt: Kurzarbeit für über 20 . 000 Beschäftige beantragt

Die Arbeitslosenquote ist zurückgegangen. Dennoch gibt es mehr Arbeitslose als vor der Pandemie. Und es gibt dunkle Wolken am Himmel, die den Chef der Arbeitsagentur Ostwürttemberg, Elmar Zillert, umtreiben.

„Jetzt ist es an der Zeit, sich fortzubilden, seine Kenntnisse und Fertigkeiten an die Erfordernissen des zukünftigen Arbeitsmarktes anzupassen. Denn wir befinden uns mitten in einem enormen Strukturwandel“, sagt Zillert. Ein Interview über die Kurzarbeit, Corona und die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt – am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Antworten rund um Fragen zur Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung und mehr, gibt es unter der Hotline der Arbeitsagentur unter/​. Wer sich beruflich umorientieren möchte, kann sich unter Aalen.​Berufsberatung-​im-​Erwerbsleben@​arbeitsagentur.​de informieren. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier

