Gesichter der Pflege: Manuela Schwäkendiek — mit Mitte 40 in die Ausbildung

Manuela Schwäkendiek hat sich mit 45 Jahren entschlossen, Altenpflegerin zu werden. Sie arbeitet seit zwei Jahren im Pflegeheim Schönblick in Schwäbisch Gmünd und wirbt bei der Aktion HerzPlusOstalb für ihren Beruf.

Donnerstag, 03. Juni 2021

Edda Eschelbach

Ein Lebensweg geht selten geradeaus. Doch manchmal schlägt er regelrechte Haken, um in eine völlig neue Richtung weiterzuführen. So war es bei der gelernten Kunststoffformgeberin und zweifachen Mutter Manuela Schwäkendiek, die mit Mitte 40 nochmal die Schulbank drücken wollte, um den Beruf der Altenpflegerin zu erlernen.





Warum sie diese Entscheidung nicht bereut und anderen Menschen zeigen will, dass der Schritt in den Pflegeberuf auch später möglich ist, erzählt Manuela Schwäkendiek in der Rems-​Zeitung am 4 . Juni.



