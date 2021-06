Nachhaltigkeit kindgerecht erklärt: Gummistiefel werden Pflanztöpfe

Die große Mülltonne steht neben dem Zaun, aber niemand hat dort die alten Gummistiefel hineingeworfen. Aus dem „Abfall“ wurden nämlich Pflanzkübel, aus denen bald Blumen sprießen.

Donnerstag, 03. Juni 2021

Gerold Bauer

Schonung von Ressourcen durch Recycling, Nachhaltigkeit von Produkten oder ein Biotop für Insekten. Wichtige Begriffe für das Leben. Seit man erkannt hat, wie wichtig Klimaschutz für unsere Zukunft ist, gewinnen solche Zusammenhänge eine immer größere Bedeutung. In der Schule kann man mit Worten oder vielfältigen Medien die Sachverhalte erklären – aber im Kindergarten?





Sind Kinder in diesem Alter überhaupt schon in der Lage so etwas zu begreifen? Sie sind es. Das hat ein Projekt im Naturkindergarten in Ruppertshofen gezeigt - und die RZ stellt dieses Konzept am 4 . Juni vor!

