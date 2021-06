Schlägerei in Aalen: Polizei sucht Zeugen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 20 . 10 Uhr in der Stuttgarter Straße/​Wilhelm-​Merz-​Straße in Aalen. Als zwei Pkw an einer roten Ampel standen, stiegen aus einer weißen C-​Klasse zwei Männer aus, die den Insassen des danebenstehen Pkw, der zuvor ebenfalls ausgestiegen war, mit Faustschlägen und Tritten zu Boden schlugen.

Donnerstag, 03. Juni 2021

Auch als er am Boden lag, traten die beiden anderen weiterhin auf ihn ein. Der Geschädigte schleppte sich in der Folge zum Polizeirevier Aalen, wo er den Vorfall meldete. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die nähere Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich unter Telefon/​beim Polizeirevier Aalen zu melden.

