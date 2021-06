Segnung gleichgeschlechtlicher Paare: Dekane in Gmünd erläutern ihre Sicht

Die ablehnende Haltung der Glaubenskongregation in Rom zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hat Mitte März für einen Aufschrei in der christlichen Landschaft Deutschlands hervorgerufen. Im ganzen Land zeigten Kirchen und Einrichtungen ihre Solidarität mit der Regenbogenflagge, auch in Schwäbisch Gmünd. Ein Gespräch mit der evangelischen Dekanin Ursula Richter und dem katholischen Dekan Robert Kloker.

Donnerstag, 03. Juni 2021

In der Württembergischen Landeskirche ist nach Beschluss der Landessynode vom März 2019 ein Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare auch erst seit Januar 2020 möglich. Warum tun sich die Kirchen so schwer damit? Und hilft ein Blick in die theologischen Hintergründe die Haltung wenigstens annähernd zu verstehen?







Über das Gespräch mit der evangelischen Dekanin Ursula Richter und dem katholischen Dekan Robert Kloker berichtet die RZ in der Freitagausgabe.

