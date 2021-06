Bartholomäusmarkt: Der traditionelle Krämermarkt in Bartholomä findet 2021 statt

Seit 500 Jahren findet er statt, vergangenes Jahr dann wurde er coronabedingt abgesagt: Der Bartholomäusmarkt. Umso größer ist die Vorfreude auf den Markt 2021 , der am 30 . August stattfinden soll. Das zumindest ist der Plan der Verwaltung.

Wie der Gemeinderat die Durchführung der Veranstaltung beurteilt, wo Bedenken geäußert wurden und was aktuell bei einer Veranstaltung solch einer Größe gilt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Auch der Gemeinderat sprach sich bei der Sitzung am Mittwochabend eindeutig für eine Durchführung des Bartholomäusmarktes aus – vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen im Ostalbkreis sind bis zum. August ähnlich gut wie jetzt.

