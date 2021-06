Fußball-​Bezirkspokal: Sportfreunde Lorch und Hofherrnweiler II im Finale

Die Sportfreunde Lorch und die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach haben sich für das Finale um den Fußball-​Bezirkspokal der Saison 2020 /​ 21 qualifiziert. Während die Lorcher ihr Halbfinalspiel daheim gegen den FC Germania Bargau nach torlosen 90 Minuten mit 4 : 3 im Elfmeterschießen gewannen, setzte sich Hofherrnweiler II beim TV Neuler klar mit 4 : 1 durch.

Mittwoch, 30. Juni 2021

Alex Vogt

Im Elfmeterschießen zwischen den Sportfreunden Lorch und dem FC Germania Bargau avancierte Dominik Machau zum Matchwinner. Der Lorcher Torhüter konnte gleich drei gegnerische Elfer parieren und war damit der Garant für den-Heimerfolg und den Einzug in das „Finale daheim“ am Sonntag,Uhr, in Lorch.

