Museum in Corona-​Zeiten: Heimatmuseum Waldstetten zeigt sich kreativ

Foto: gn

Eine Reise ins Erdmittelalter durften vor kurzem junge Waldstetter unternehmen. Der Heimatverein Waldstetten/​Wißgoldingen führte eine Dino-​Aktion durch. Das Ziel, das Museum ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und junge Familien für den Heimatverein zu begeistern, ging mit dieser Aktion auf.

Mittwoch, 30. Juni 2021

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Weil das Heimatmuseum lange Zeit geschlossen war und demzufolge nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten, ist der Verein auf der Suche nach neuen und spannenden sowie lehrreichen Aktionen für die Waldstetter Familien.





Wer sich auf die Spur der Dinosaurier begab und was es nun zu gewinnen gab, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

95 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb