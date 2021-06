Stauferfries: Kunstwerk in der Ledergasse der Stadt geschenkt

Foto: gbr

Der Stauferfries in der Ledergasse rückt in greifbare Nähe: Der Förderverein hat die Finanzierung für die erste Hälfte des monumentalen Reliefs auf die Beine gestellt und nun per Vertrag geregelt, dass dieses Kunstwerk von Dr. Helmut Gruber-​Ballehr ins Eigentum der Stadt übergeht.

Mittwoch, 30. Juni 2021

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Die Bürgerschaft von Gmünd hat seinerzeit bei den Stufen für den Johannisturm, beim Bau des Himmelsstürmers und bei der Gestaltung des Lichterwegs am Zeiselberg ihre Großzügigkeit unter Beweis gestellt. Diese Ader der Gmünder für Kunst und Kultur hat es auch möglich gemacht, dass die beeindruckende Idee von Künstler Dr. Helmut Gruber-​Ballehr Realität werden kann. Der Einzug des letzten Staufers Konradin in Gmünd soll auf der bisher schmucklosen Fassade der Rems-​Galerie Gestalt annehmen.







Die Rems-​Zeitung bei bei der Vertragsunterzeichnung dabei und berichtet darüber am 1 . Juli!



