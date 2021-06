Blumenteppiche an Fronleichnam: Tradition in vielen Gemeinden

Fotos von Veronika Weis, Mario Klaiber, Martina Krebs, Bühl, Regina Schmid, Markus Abele, kornau, Grimm, Maihöfer-​Baur, karger, Yvonne Reißmüller, Gerhard Jammer, Elisabeth Hiebel

Viele RZ-​Leser sind dem Aufruf der Rems-​Zeitung gefolgt und haben uns Bilder von Fronleichnam-​Blumenteppichen zugemailt.

Freitag, 04. Juni 2021

Nicole Beuther

Die Ehrenamtlichen, die meist am Tag vor Fronleichnam mit dem Legen der Blumenteppiche beginnen, zeigten sich auch dieses Jahr wieder sehr kreativ – nicht nur, was die Motive angeht. Dass eine Vielzahl an Bürgern zusammenkommt, um Blumenteppiche zu gestalten, war nicht möglich — Improvisation war gefragt.

