Escape Rooms: Online-​Games mit Schwäbisch Gmünd im Blickpunkt

Foto: sv

Die Beteiligten sind stolz. Und das nicht ohne Grund – das Projekt „eSwäg – Escape Schwäbisch Gmünd“ wurde als eines von 81 Projekten aus insgesamt 397 Anträgen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Sonderprogramms „Neustart Kultur“ beim „Fonds Soziokultur“ gefördert. Gmünd darf gespannt sein auf sieben Online-​Escape-​Games, die sich aktuell in der Umsetzungsphase befinden.

Freitag, 04. Juni 2021

Nicole Beuther

44 Sekunden Lesedauer







Vom Beginn und der Umsetzung der Idee berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Alles beginnt mit einem Besuch in der Bücherei. Ein Besuch, den man so schnell nicht vergisst. Es ist dieses eine Buch, das alles verändert. Wer neugierig ist und dieses Buch – das so anders ist als alle anderen – aufschlägt, der befindet sich plötzlich mittendrin – im Inneren des Buches. Inmitten einer Geschichte, die viele Rätsel bereithält. Das Lösen der Rätsel ist der Weg, der aus dem Buch hinausführt.Klingt spannend? Ist es auch. Und es ist nur eine von insgesamt sieben fiktiven Geschichten, die im Rahmen des Projekts „eSwäg – Escape Schwäbisch Gmünd“ realisiert werden und sich aktuell in der Umsetzungsphase befinden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

178 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb