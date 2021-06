Fahrrad-​Unfall in Schwäbisch Gmünd: 15 -​jähriges Mädchen mit schweren Verletzungen

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag ein 15 Jahre altes Mädchen zugezogen. „Sie trug einen Helm“, teilt die Polizei auf Nachfrage der Rems-​Zeitung mit.

Das Mädchen war gegenUhr mit ihrem Fahrrad auf der die Verbindungsstraße zwischen Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau und Alfdorf-​Haselbach unterwegs, als sie „offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit“ in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Rad verlor und geradeaus fuhr, berichtet die Polizei. Als sie mit dem Rad von der Straße abkam, prallte sie gegen am Fahrbahnrand abgelegte Baumstämme, wodurch sie ausgehebelt und samt Fahrrad in das Dickicht des Waldes geschleudert wurde. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge waren an dem Unfall keine weiteren Personen beteiligt.

