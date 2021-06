Mögglingen: Einbruch in drei Firmen – Zeugen gesucht

Drei unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mögglingen einen Schaden über 14 000 Euro angerichtet. Sie brachen in drei Firmen ein. Wer hat etwas beobachtet?

Freitag, 04. Juni 2021

Thorsten Vaas

Zunächst hebelten die Täter gegenUhr das Fenster eines Bürogebäudes in der Ziegelfeldstraße auf und begaben sich offenbar zielgerichtet in einen Raum, in welchem ein rundKilogramm schwerer, mannshoher Tresor stand. Diesen zogen die Einbrecher quer durch das Bürogebäude und warfen ihn aus einem Fenster. Da sich der Tresor, den die Unbekannten mit einem Hubwagen in den hinteren Bereich des Firmengeländes gebracht hatten, nicht öffnen ließ, drangen die Täter in ein weiteres Geschäft ein. Dort entwendeten diese zwei Flex, mit denen sie den Tresor anschließend öffnen und den Inhalt entwenden konnten. Anschließend wurde der Tresor mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht. An einem weiteren Firmengebäude brachen die Unbekannten zwei Türen auf, entwendeten jedoch ersten Einschätzungen nach nichts. Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich auf insgesamt rundEuro.

