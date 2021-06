Weinstadt-​Endersbach: Leiche am Bahnhof — Polizei geht von Verbrechen aus

Die Polizei sperrt den Bahnhof von Weinstadt-​Endersbach (Rems-​Murr-​Kreis) ab. Dort ist am Freitag ein toter Mann gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Foto: picture alliance/​dpa | Andreas Rosar

Der Bahnhof in Endersbach (Rems-​Murr-​Kreis) ist seit Freitagmorgen gesperrt. Dort wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Freitag, 04. Juni 2021

Thorsten Vaas

GegenUhr wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Bahnsteig bei Gleiseine bewusstlose Person liege. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. „Die Auffindesituation der toten Person ließ darauf schließen, dass sie durch äußere Gewaltanwendung zu Tode kam“, schreibt die Polizei. Die Kripo hat zwischenzeitlich die Soko „Bahnhof“ eingerichtet, die derzeit mit rundBeamte und Beamtinnen die Ermittlungen zum Todesfall führt. In diesem Zusammenhang war am Freitagmorgen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.Die Kripo Waiblingen bittet nun zur Klärung der Todesumstände um Hinweise, die unter der Nummer/​entgegengenommen werden. Insbesondere sollten sich diejenigen bei der Polizei melden, die am Abend des. Juni abUhr und am Morgen des. Juni bisUhr Verdächtiges am oder rund um den Bahnhof beobachten konnten. Möglicherweise machten auch Fahrgäste der Regionalbahn, der Sbzw. der Linienbusse entsprechende Wahrnehmungen, die am Bahnhof Endersbach auf GleiszwischenUhr undUhr verkehrten.

372 Aufrufe

187 Wörter

2 Stunden Online



