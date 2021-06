Corona-​Verordnung in Baden-​Württemberg: Lockerungen, aber Details noch offen

Mit der neuen baden-​württembergischen Corona-​Verordnung, die am Donnerstag verabschiedet wurde und am Montag in Kraft tritt, gehen weitere Lockerungen und Erleichterungen einher. Doch noch sind einige Fragen ungeklärt.

Die Umsetzung des Unterrichts könne sehr schnell erfolgen, so der Gmünder Musikschulleiter Friedemann Gramm. Doch, ob der Gesangs– und Blasinstrumentenunterricht, der theoretisch mit bis zu fünf Schülern möglich ist, am Montag stattfindet, weiß Gramm noch nicht.





Die aktuellen Änderungen der Verordnung gibt es hier





Welche ungeklärten Fragen es im Musikschulbereich gibt und wie sich die Touristik– und Marketing auf die Änderungen im touristischen Bereich vorbereitet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



