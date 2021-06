Inklusive Wohngemeinschaft: Harte Zeiten durch Corona

Was Corona für Menschen mit Behinderung bedeuten kann, erzählen Petra, Thomas und Martin, die in der inklusiven WG der Stiftung Haus Lindenhof in Schwäbisch Gmünd leben.

In der WG leben vier Menschen mit Behinderung und drei Menschen ohne Behinderung zusammen. Sie haben Gemeinschaftsbereiche und jeder hat auch seinen persönlichen Bereich, sprich sein eigenes Zimmer. Normalerweise sind tagsüber alle bei der Arbeit. Petra, Thomas und Martin nahmen sich die Zeit für ein Gespräch mit der Rems-​Zeitung und erzählen, wie Corona ihr Leben beeinflusst.





Sie berichten am 5 . Juni von der Schließung ihrer Arbeitsstellen im vergangenen Jahr und von der Zeit, als sie alle in Quarantäne mussten und das Haus nicht mehr verlassen durften.



