Schwerverletzt: Kind kollidiert mit Lkw

Foto: rz

Am Freitagvormittag wurde in Alfdorf ein 12 -​jähriger Junge schwer verletzt, als er mit seinem Fahrrad stürzte und dabei mit dem Kopf gegen einen Sattelschlepper prallte.

Samstag, 05. Juni 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Am Freitag gegen 11 Uhr befuhr ein 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die Gmünder Straße in Alfdorf-​Pfahlbronn in Richtung Lorcher Straße. Die Einkäufe, die er kurz vorher getätigt hatte er sich ans Fahrrad gehängt. Vermutlich aufgrund der Einkäufe stürzte der Junge auf die Fahrbahn und prallte hierbei mit dem Kopf gegen einen Sattelschlepper, der genau in diesem Moment neben ihm fuhr. Bei dem seitlichen Zusammenstoß mit dem Auflieger erlitt der Junge, der keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur genauen Klärung des Unfalls ein Gutachten an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

126 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb