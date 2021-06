Carlo Hörr: Deutscher Meister am Reck

Mit einem Überraschungssieg ist die Kunstturn-​DM in Dortmund zu Ende gegangen. Carlo Hörr, Bundesliga-​Turner des TV Wetzgau, holte sich mit der letzten Übung des Tages die Goldmedaille am Königsgerät Reck – für den TVW ein herausragender DM-​Abschluss.

Mit Andreas Toba, Carlo Hörr, Valentin Zapf und Glenn Trebing werden alle vier Bundesliga-​Athleten des TV Wetzgau bei der entscheidenden Olympia-​Qualifikation am Samstag in München dabei sein. Dabei genießt Toba die besten Chancen, tatsächlich das Ticket für Tokio zu lösen.





In mehreren Einzelfinals war der TV Wetzgau stark vertreten. Andreas Toba durfte sich am Pauschenpferd über Bronze und an den Ringen über Silber freuen. Glenn Trebing sprang am Sonntag am Barren auf das Treppchen und freute sich riesig über die DM-​Bronzemedaille.Der krönende Abschluss gelang Carlo Hörr. Er sicherte sich am Reck mit einer überragenden Kür den deutschen Meistertitel: „Das war eine Riesenüberraschung, über die sich das gesamte Team freut“, sagt TVW-​Trainer Paul Schneider.

