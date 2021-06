Corona, Schule und Inzidenz: Was gilt im Ostalbkreis?

Foto: picture alliance/​dpa | Philipp von Ditfurth

Seit Freitagabend ist die Verwirrung perfekt. Da verschickte das Kultusministerium abends eine Mail mit neuen Regeln für Schulen nach Pfingsten. Der Inhalt ärgert Daniela Maschka-​Dengler, die geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt– und Realschulen. Am Montag starten die Grundschulen wieder in den Präsenzunterricht. Doch was gilt eigentlich?

Sonntag, 06. Juni 2021

Thorsten Vaas

41 Sekunden Lesedauer



21

5

50

50

100

Die Pfingstferien sind vorbei, für die Grundschüler beginnt am Montag wieder der Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen. Weiterführende Schulen müssen sich zunächst noch etwas gedulden, bis sie vom Wechselunterricht in den Regelbetrieb zurückkehren – sie gehen ab. Juni in den Präsenzunterricht. Es sei denn, die vom Robert-​Koch-​Institut (RKI) bestätigte Inzidenz unterschreitet anaufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von. Dann geht es für sie schneller zurück ins Klassenzimmer. Gerade dieser Fall ist ziemlich realistisch, denn der Ostalbkreis hat am Freitag erstmals diese Schwelle geknackt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1422 Aufrufe

166 Wörter

16 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb