Henning Mühlleitner: DM-​Gold über 400 Meter Freistil

Der Gmünder Schwimmer Henning Mühlleitner von der Neckarsulmer Sport-​Union ist an diesem Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin seiner Favoritenrolle über 400 Meter Freistil gerecht geworden und hat sich in 3 : 48 : 39 Minuten einen deutschen Meistertitel gesichert.

Sonntag, 06. Juni 2021

Alex Vogt

Mühlleitner, der auf dieser Distanz bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen wird, sicherte sich die DM-​Goldmedaille überMeter Freistil vor Oliver Klemet () und Sven Schwarz ().Somit ging bei diesen deutschen Meisterschaften auf drei Freistilstrecken ein kompletter Medaillensatz an Henning Mühlleitner (Neckarsulmer Sport-​Union). Der-​jährige Gmünder hatte am Freitag und Samstag überundMeter Freistil bereits DM-​Bronze sowie DM-​Silber gewonnen.

