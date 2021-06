Virngrundklinik: Mann droht von Klinikdach zu springen

Am Sonntagmittag konnte ein Patient der Ellwanger Virngrund-​Klinik gerettet werden, der drohte vom Dach eines achtstöckigen Klinik-​Gebäudes herunterzuspringen.

Sonntag, 06. Juni 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Am Sonntagmittag gegenUhr kam es zu einem Polizeieinsatz an der Virngrund-​Klinik in Ellwangen. Ein-​jähriger Mann hatte sich auf das Dach eines achtstöckigen Gebäudes der Klinik begeben und drohte zu springen. Bei der Person handelte es sich um einen Patienten der Klinik. Nach mehrstündigen Verhandlungen durch die Polizei und Mitarbeiter der Klinik mit der Person konnte diese letztlich überwältigt werden. Die Person befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und konnte in ärztliche Behandlung übergeben werden. Das Gelände der Virngrundklinik musste weitläufig abgesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen hatte vor Ort ein Sprungtuch in Bereitschaft gebracht und war mitEinsatzfahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort.

