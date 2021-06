Corona-​Verordnung Schule: Was gilt bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 ?

Seit Montag, 7 . Juni, gilt die Corona-​Verordnung Schule. Sie regelt unter anderem, ab welcher Inzidenz welche Art von Unterricht stattfindet. Drei Arten von Unterricht sind möglich. Welche der drei Unterrichtsarten stattfinden, hängt von der Inzidenz und der Schulform ab – hier unterscheiden sich sich teilweise die Corona-​Verordnung des Landes und die Corona-​Verordnung Schule. Was gilt bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 ?

ist bundeseinheitlich durch das Infektionsschutzgesetz vorgegeben. Ab einer Inzidenz vonist fachpraktischeruntersagt (Ausnahmen gelten für Schüler mit Prüfungsfach Sport).der Kreis dieanaufeinander folgenden Werktagen, geht es am übernächsten Tag zurück zur Stufe zwischen 50 und 100 der Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von, gelten am übernächsten Tag die Regeln für den Schulbetrieb bei einer Inzidenz überist immer, dass das Robert-​Koch-​Institut (RKI) die Inzidenz bestätigt.Präsenzunterricht für alle, Maskenpflicht und indirekte Testpflicht, grundsätzliches ohne förmliches Abstandsgebot (also ohne Mindestabstand vonMetern)Wechsel von Präsenz– und Fernunterricht. Im Präsenzunterricht gelten das Abstandsgebot und die indirekte Testpflicht.kein Präsenzunterricht, keine indirekte Testpflicht

