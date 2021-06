Corona-​Verordnung Schule: Was gilt im Sportunterricht?

Neu eingeführt wurde mit der neuen Corona-​Verordnung, die ab Montag, 7 . Juni, gilt, eine neue Schwelle: die 35 . Auch diese hat Auswirkungen auf die Corona-​Verordnung Schule, besonders auf den Sportunterricht, für den sich zwei weitere Möglichkeiten ergeben, die von den Regeln bei Inzidenzen über 50 abweichen. Das gilt bei einer Inzidenzen zwischen 35 und 50 sowie unter 35 .

jeglicher Art im Freien ist zulässig, in Hallen nur kontaktarm.der Kreis an drei aufeinander folgende Tage die Inzidenz von, gilt ab dem übernächsten Tag die Regelung für den Sportbetrieb bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 der Kreis jedoch anTagen in Folge die, geht es so weiter:jeglicher Art im Freien und in Hallen ist möglich. Festgestellt wird diese Stufe durch das Gesundheitsamt, wenn die InzidenzTage untersinkt.wird diese Stufe, wenn die Inzidenz anaufeinander folgenden Tagen überliegt. Diese Stufe, wenn die InzidenzTage hintereinander unterliegt.

