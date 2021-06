Himmelsgarten: Besucherandrang bereitet auch Sorgen

Foto: hs

Tausende Menschen aus dem ganzen Land strömten an den zurückliegenden Ferien– und Feiertagen in den Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten. Das dortige Parkplatzchaos trieb zeitweise bunte Blüten. So wurde und wird auf dem Festplatz versehentlich immer wieder sogar in Dreierreihen geparkt (unser Bild), so dass die mittleren Fahrzeuge dummerweise „eingesperrt“ sind.

Montag, 07. Juni 2021

Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer



Das ist nicht die einzige Sorge: Angrenzende Wohnstraßen und –gebiete werden immer wieder zugeparkt, auch der angrenzende Friedhofsparkplatz und Grünflächen. Wiederholt wurden in den letzten zwei Wochen von den ehrenamtlichen „Parkrangern“ Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst um Hilfe gerufen. Die Stadtverwaltung freut sich grundsätzlich über die wachsende Beliebtheit des bürgerschaftlich betreuten und bespielten sowie kostenlos zugänglichen Himmelsgarten, will aber bei der Beaufsichtigung „nachjustieren“.

