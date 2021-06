Omnibus gestohlen: Täter in Schwäbisch Hall auf Diebestour

Ein 38 -​Jähriger hat am Sonntagabend in Schwäbisch Hall einen Linienbus gestohlen und damit die Polizei auf Trab gehalten. Mit dem Bus durchbrach er gegen 22 . 25 Uhr das Tor zu einer Kleingartenanlage. Erst gegen 2 Uhr konnte er gestoppt werden.

Der Bruder des Mannes hatte die Beamten verständigt, nachdem der-​Jährige mit seiner Mutter gestritten und sich körperlich angegangen hatte. Beim Eintreffen der Polizei war der-​Jährige nicht mehr in der Wohnung, in der die Beamten den Verdacht hatten, dass hier möglicherweise Betäubungsmittel aufbewahrt wurde. Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche wurde die Wohnung unter die Lupe genommen wurde. „Dabei wurden auch mehrere neuwertige Gegenstände aufgefunden, die vermutlich von dem-​Jährigen gestohlen wurden“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.Währenddessen brach der-​Jährige in eine Werkstatt ein und stahl einen dort abgestellten Omnibus mitSitzen. Damit fuhr er gegenUhr über einen Feldweg in eine Kleingartenanlage, durchbrach das Zugangstor und beschädigte auf der Anlage mehrere Bäume sowie einen Schaukasten. Laut einem Zeugen fuhr der-​Jährige etwaMinuten später wieder durch einen Zaun und verließ die Anlage.Etwa gegenUhr stoppte der-​Jährige erneut seine Fahrt und betrat ein landwirtschaftliches Anwesen, offenbar auf der Suche nach Diebesgut. In einem Technikraum erbeutete er mehrere technische Gerätschaften.Kurz nachUhr kam der-​Jährige in dem gestohlenen Linienbus einer Streife entgegen, die den Bus stoppte und den-​Jährigen einer Kontrolle unterzog. Offenbar war er den Bus unter Alkohol– und Drogeneinfluss, aber ohne entsprechende Fahrerlaubnis, gefahren. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die vorläufige Festnahme angeordnet.

