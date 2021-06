SV Neresheim: Raab legt Traineramt nieder, „Bobo“ Mayer wird Nachfolger

Nächster Paukenschlag im Amateurfußball auf der Ostalb: Manfred „Manne“ Raab hat dem SV Neresheim mitgeteilt, dass er als Trainer für die anstehende Landesligasaison nicht mehr zur Verfügung steht.

Montag, 07. Juni 2021

Alex Vogt

Raabs bisheriger spielender Co-​Trainer Andreas „Bobo“ Mayer, der unter anderem schon für Normannia Gmünd gespielt hat, wird die Raab-​Vakanz schließen. Raab gab beim Verein private Gründe an, der Verein hat der Bitte um Vertragsauflösung schließlich entsprochen.„Wir hätten sehr gerne mit Manne Raab nochmal eine Saison gespielt. Nach freundschaftlichen und fairen Gesprächen sind wir seiner Forderung traurigerweise nachgekommen“, sagt SVN-​Abteilungsleiter Stefan Aubele. Nebst den familiären Gründen nannte Raab noch „den zu hohen Aufwand in der Landesliga“, so Aubele weiter.

