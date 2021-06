Corona-​Impfung: Jetzt müssen Ärzte die Prioritäten selbst setzen

Die offizielle Priorisierung bestimmter Gruppen gibt es seit 7 . Juni nicht mehr. Priorisiert werden muss aber weiterhin, solange der vorhandene Impfstoff nicht für alle Impfwilligen reicht. Nun liegt die Entscheidung aber ganz allein bei den Ärzten.

„Es gab in dieser Hinsicht schon schlimmere Tage!“ In der Hausarztpraxis von Wolfgang Schlipf in Abtsgmünd ist am ersten Tag nach dem Wegfall der Impfpriorisierung der befürchtete Ansturm ausgeblieben. „Viele Patienten hatten sich schon im Vorfeld nach einem Termin erkundigt“, so der Abtsgmünder Arzt.





Nach welchen Kriterien der Hausarzt und Internist jetzt entscheidet, hat er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung erläutert — zu lesen in der Ausgabe vom 8 . Juni!



