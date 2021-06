IG Metall: Kai Bliesener ist neuer 1 . Bevollmächtigter

Kai Bliesener ist neuer 1 . Bevollmächtigter der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd. Er wurde am Dienstag von den Delegierten im Gmünder Congress-​Centrum Stadtgarten mit 98 , 2 Prozent zum neuen Geschäftsführer in Schwäbisch Gmünd gewählt.

Nachdem Andrea Sicker Endeaus gesundheitlichen Gründen die lokale IG Metall-​Geschäftsstelle verlassen hatte, übernahm Kai Burmeister kommissarisch die Funktion des. Bevollmächtigten auf der Ostalb. Nun übernimmt dieses Amt Kai Bliesener, der bislang Ressortleiter für Fahrzeugbau und Zulieferindustrie beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt ist. Davor war er unter anderem in leitender Funktion beim Betriebsrat von Porsche sowie als Pressesprecher der IG Metall Baden Württemberg tätig. Antreten wird Bliesener sein Amt zum. September. Bis dahin wird er Burmeister bei vielen Gelegenheiten begleiten. Burmeister selbst soll Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Baden-​Württemberg werden. Der Bezirksvorstand schlug ihn als Nachfolger von Martin Kunzmann vor.Der Weinstädter Kai Bliesener gilt nach Angaben der IG Metall als Kommunikations– und Automobilexperte. Er sitzt für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat von Mahle und war bis MärzMitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Zudem ist er Mitglied der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und des Expertenausschusses „Zukunftsfonds Automobil“. Bereits am Vortag hatten die Delegierten der IG Metall Aalen Bliesener mitProzent zum Geschäftsführer ihrer Geschäftsstelle gewählt.

