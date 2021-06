Weitere Lockerungen im Rems-​Murr-​Kreis ab Donnerstag

Screenshot: rz

Die 7 -​Tage-​Inzidenz lag im Rems-​Murr-​Kreis am Dienstag, 8 . Juni, bei 34 – und damit fünf Werktage in Folge unter 35 . Damit sind laut Landratsamt Waiblingen weitere Lockerungen möglich. Nach der offiziellen Bekanntmachung am Mittwoch komme es dann am Donnerstag, 10 . Juni, zu weiteren Öffnungen nach der Corona-​Verordnung.

Dienstag, 08. Juni 2021

Gerold Bauer

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



Zusätzlich zu den bereits geltenden Öffnungsstufenundsowie den Regelungen bei einer Inzidenz untertreten dann die Regelungen bei einer Inzidenz unterin Kraft. „Ich bin erleichtert, dass die Infektionszahlen im Rems-​Murr-​Kreis weiter sinken und jetzt auch hier alle Lockerungen der Corona-​Verordnung gelten“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Nach den vielen Monaten der Einschränkung bedeutet das für viele ein Aufatmen – besonders für die gebeutelte Kulturszene, den Einzelhandel und auch die Gastronomie. Angesichts der immer noch bestehenden Impfstoffknappheit gilt es aber weiterhin, das Erreichte nicht zu verspielen. Lassen Sie uns gemeinsam umsichtig bleiben, bis wir mit fortschreitender Impfkampagne im Land noch sicherer sind. Es ist mehr als ein Lichtblick, dass eine reelle Chance auf einen Sommer mit mehr Normalität besteht.“- Wegfall der Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder)- Feiern im Gastgewerbe bisPersonen — innen und außen. Alle Teilnehmer müssen einen Test-​, Impf– oder Genesenennachweis nachweisen können. Dabei können geimpfte Personen nicht „abgezogen“ werden, d.h. es dürfen inklusive Geimpften maximalPersonen sein. Tanzveranstaltungen sind noch nicht möglich.- Messen, Ausstellungen und Kongresse (Person prom²)- Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zuPersonen außen- Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen)außen bisPersonen- Vortrags– und Informationsveranstaltungen bisPersonen außen

