Amtswechsel in Bargau: Ortsvorsteher Franz Rieg will Aufgaben in jüngere Hände geben

Foto: hs

Der langjährige Ortsvorsteher von Bargau, Franz Rieg (hier bei der Einweihung der Ortsumgehung Bargau, zweiter von rechts), will sein Amt in jüngere Hände geben.

Mittwoch, 09. Juni 2021

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



21

1989

14

21

68

Bereits in der nächsten Ortschaftsratssitzung am. Juni soll Franz Rieg verabschiedet werden. Seitgehörte er dem Gremium an und hat insbesondere in seinenJahren als „Ortsbürgermeister“ Enormes geleistet. Auch soll am. schon ein Nachfolger gewählt werden. Im Gespräch ist Dr. Gerold Bläse. Franz Rieg () betont, dass seine Entscheidung keinen dramatischen Hintergrund habe, vielmehr sei nach so langer Zeit die Einsicht gewachsen, dass seine Aufgaben in jüngere Hände gelegt werden sollten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



40 Aufrufe

111 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Bargau ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb