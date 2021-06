Es gibt wieder Schwimmkurse für Kinder

Endlich wieder plantschen, spritzen, tauchen und schwimmen. Kinderlachen dringt wieder aus den Gmünder Schwimmhallen nach außen. Kein Wunder: Nach über sieben Monaten können Kinder nun endlich wieder das Element Wasser erleben.

Mittwoch, 09. Juni 2021

Gerold Bauer

Die Nachfrage nach Kursplätzen in den Anfängerschwimmkursen der Kindersportschule Schwäbisch Gmünd und im Gmünder Sport-​Spaß-​Programm ist enorm hoch. Innerhalb weniger Stunden waren die Teilnehmerplätze vergeben. Drei Anfängerschwimmkurse KiSS und sechs Anfängerschwimmkurse im Gmünder Sport-​Spaß haben im Hallenbad Schwäbisch Gmünd und im Schulbad in Lindach nun begonnen.In Anlehnung an das Konzept der Kindersportschule (KiSS) Schwäbisch Gmünd werden in den Schwimmkursen im brusttiefen Wasser des Lehrschwimmbeckens der Eichenrainschule in Lindach spielerisch die Grundfertigkeiten des Schwimmens und der Spaß am Wasser vermittelt. Die Kinder erlernen in den Kursen Schwimmen.Es gibt keine Spezialisierung auf eine bestimmte Schwimmtechnik. Das Gmünder Sport-​Spaß-​Programm bietet von der Wassergewöhnung für Kleinkinder bis zu Schwimmkurse für Erwachsene eine breite Angebotspalette an.Als ersten Öffnungsschritt wurden auch hier nun die Anfängerschwimmkurse gestartet. Weitere Anfängerschwimmkurse sind in Planung. Aktuelle Informationen: www​.gmuen​der​-sport​-spass​.de.Schwimmen macht Freude und ist gesund. Außerdem ist Schwimmen ein fester Bestandteil des Schulunterrichts, der auch benotet wird.Die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd setzt sich deshalb dafür ein, möglichst allen Kindern, die auf Grund der Corona-​Pandemie keinen Schwimmkurs machen konnten, noch ein Angebot unterbreiten zu können.

