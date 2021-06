Foto: Marcus Menzel

Viele private Kleinanzeigen, eine Rätselseite und unsere Reihe „Schauorte“, in dieser Ausgabe mit dem Gmünder Stadtteil Herlikofen, dies und vieles Interessantes mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Gmünder WochenBlatts-​LOKAL der Rems-​Zeitung am. Juni. Das Gmünder WochenBlatt-​Lokal gibt es als pdf auch online unter www​.gmuen​der​woche​.de . Das Gmünder WochenBlatt-​LOKAL hat eine Auflage vonund wird kostenlos an alle Haushalte im Altkreis Gmünd ausgetragen.