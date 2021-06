Unwetter im Süden Gmünds: Am Mittwochmorgen hat das große Aufräumen begonnen

Unmengen von Unrat hat am Dienstagabend die zwar kurzzeitige, jedoch heftige Hochwasserflut in und an den Flüssen und Bächen hinterlassen. Auch am Josefsbach und im Remspark startete am Mittwochmorgen das große Aufräumen.

Sintflutartige Regenfälle waren am frühen Dienstagabend während eines Gewitters vor allem in den Bereichen Weiler i.d.B. und Waldstetten niedergegangen. Straßen und einige Keller standen im Nu unter Wasser. Verrückt war, dass es über der Gmünder Innenstadt zwar auch blitzte und donnerte, doch der Regen hielt sich dort in Grenzen. Umso überraschter waren die Gmünder angesichts der Sturzflut, die da plötzlich im Waldstetter Bach beziehungsweise Josefsbach daherschwappte. Sie spülte auch jede Menge Schlamm und Treibgut in Gmünd an. Im Remspark hat sich ein Berg an Baumstämmen und Geäst aufgetürmt, augenscheinlich befinden sich auch längst ausgediente Weihnachtsbäume darunter. Die Beseitigung des Treibguts wird für das Bauhof-​Team gewiss noch ein hartes Stück Arbeit sein.

